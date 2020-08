Corpo de Carlos Costa será sepultado em sua cidade natal

Pin Compartilhar 0 Compart.

Vereador será sepultado em São José do Rio Pardo-SP e não haverá velório devido à decorrência de Covid-19.

Redação CSul/Foto: Ascom Câmara Municipal

Faleceu na tarde desta segunda-feira (3), no Hospital Bom Pastor, o radialista e vereador da comarca de Varginha, Carlos Costa. Ele estava internado há 15 dias, com problemas pulmonares. No domingo (2), Carlos testou positivo para Covid-19.

Carlos Costa tinha 62 e além de vereador, exercia a função de apresentador em um dos programas de maiores audiência da Rádio Clube, o “Varginha em Foco.”

Trajetória

Natural de São José do Rio Pardo-SP, Carlos Ferreira da Costa Filho nasceu em 11 de março de 1958. Formado em Ciências Física, Biológicas e Matemática, Carlos também concluiu os cursos técnicos de eletricidade e eletrônica. Iniciou sua carreira de radialista na Rádio Difusora Rio-Pardense. Trabalhou em Poços de Caldas, onde gerenciou uma emissora de rádio local e em Pouso Alegre, onde começou a se notabilizar pela sua eficiência como gerente e pela eloquência nos microfones. Residia em Varginha há 19 anos, tendo recebido na década de 90 o Título de Cidadão Honorário Varginhense pelos serviços prestados à comunidade. Em Varginha, acumulava funções, dentre elas, apresentador e jornalista.

Em 2012, foi eleito pela primeira vez vereador de Varginha, recebendo 1.529 votos. Quatro anos depois, foi reeleito com quase o dobro de votos da primeira eleição, se elegendo com 2.737, sendo o vereador mais votado daquele ano.

Atualmente era o vice-presidente da Câmara de Vereadores.

O sepultamento

O corpo foi encaminhado à cidade natal de Carlos Ferreira da Costa Filho, em São José do Rio Pardo-SP, onde será sepultado. Devido à decorrência da morte por Covid-19, não haverá velório.