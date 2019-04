Corpo de Bombeiros não tem parceria com curso de Socorrista e Resgatista oferecido na região

O Corpo de Bombeiros Militar de Varginha informa que não tem nenhuma parceria com o Curso de Socorrista e Resgatista que está sendo divulgados pelas redes sociais.

Segundo informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, muitas pessoas em busca de informações, têm deixado as linhas de emergência ocupadas.

Ainda de acordo com a assessoria, muitas dessas pessoas alegam que lhe foram informadas por consultores ou mensagens de whatsapp, que militares do CBMMG e a Instituição estão apoiando o curso, além de ministrem as aulas.

O Corpo de Bombeiros informa ainda que não ministra cursos desta modalidade para o público civil e que esses cursos não valem como prova de títulos para entrar na corporação, uma vez que o acesso para a carreira de Bombeiro Militar e outros órgãos públicos de atendimento a população é somente por meio de Concurso Público.

O Corpo de Bombeiros orienta ainda que a população que procure o PROCON ou que vá pessoalmente a uma das unidades do CBMMG e que não utilizem as linhas de emergência para essa finalidade.

Para mais informações, ligue 3223-7055 ou 3690-7200.

Fonte e foto: Corpo de Bombeiros