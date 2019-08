Corpo de Bombeiros combate chamas no ‘Campo do Carrapatinho’

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado por volta das 23h30 desta terça-feira (27), para combater um incêndio no ‘Campo do Carrapatinho’. O local fica atrás da Rua Rio de Janeiro, próximo ao bairro Jardim Zinoca e é um local bastante frequentado por usuários de drogas durante a noite.

Segundo os bombeiros, não há informações ou indícios do que causou o incêndio. O fogo se alastrou pelos bambuzais existentes no local e as chamas chegaram a mais de 10 metros de altura. O trabalho dos militares durou cerca de 40 minutos.

Durante a ação, os bombeiros utilizaram mil litros de água para combater o incêndio. Não houve vítimas.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos e vídeos: Ana Luísa Alves/CSul