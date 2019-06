Corpo de bombeiros atende grave acidente na Av. Celina Ottoni

Na Madrugada de domingo (23), equipes de emergência do Corpo de Bombeiros Militar de Varginha e do SAMU foram acionados até a Avenida Celina Ferreira Ottoni, onde aconteceu um grave acidente automobilístico que deixou uma pessoa presa as ferragens .

Na chegada constatou-se que um veículo havia se chocado com um poste e seu ocupante, um homem de 18 anos, estava preso as ferragens do carro. Imediatamente os Militares do CBMMG ,usando um Equipamento de desencarceramento e outros equipamentos de Salvamento Veicular efetuaram o Resgate da vítima e repassando a mesma ao SAMU que a conduziu para o Hospital Bom Pastor em Varginha.



Fonte: Portal Onda Sul / Fotos: William Boechatt – Varginha 24 Horas