Coronavírus: Varginha registra dois óbitos nesta segunda-feira

As vítimas fatais são um homem e uma mulher, que não tiveram mais dados divulgados.

Redação CSul/Foto destaque: Flickr Agência Saúde

A Prefeitura de Varginha confirmou, nesta segunda-feira (12), através do boletim epidemiológico da covid-19, dois óbitos em decorrência da doença. As vítimas fatais são um homem e uma mulher, que não tiveram mais dados divulgados. Ainda conforme o balanço, Varginha tem até o dia de hoje 8.309 registros do novo coronavírus, sendo 7.734 já curados.

Ao todo, 73 pacientes estão internados, com 39 na enfermaria (36 positivos) e 34 no CTI (31 positivos).

Além das 169 mortes confirmadas, um óbito segue sendo investigado.

Confira mais informações no boletim abaixo: