Coronavírus: Varginha registra 49 casos confirmados, com duas mortes

Redação CSul – Alisson Marques

A Prefeitura de Varginha em conjunto ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19), divulgou na tarde dessa segunda-feira (18), um novo boletim epidemiológico da doença.

Segundo o novo balanço, a cidade confirmou mais quatro novos casos em relação ao boletim de domingo (17). Também foi confirmado o óbito de, Marilene do Prado Tavares, de 47 anos. A vítima estava internada no Hospital Bom Pastor e se enquadrava no grupo de risco.

De acordo com a assessoria da administração municipal, quatro pacientes estão hospitalizados, sendo três em casos suspeitos e um confirmado, este no CTI.

Outros 39 casos são considerados curados da Covid-19.