Coronavírus: Varginha chega ao 25º caso suspeito

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Secretaria de Saúde, através da Comissão de Prevenção, Controle e Enfrentamento do Coronavírus informa que nesta quinta-feira, dia 19, Varginha está com 25 casos investigados de Coronavírus., 0 (zero) de casos positivos e 06 (seis) casos com resultado negativo,.

Para todos os casos investigados, já foram colhidos os materiais e encaminhados a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Mais informações serão repassadas ao longo do dia. Todos estão em isolamento domiciliar recebendo atendimento dos profissionais da saúde.

Nota: Todas as informações sobre a situação podem ser esclarecidas pela Secretaria de Saúde do município e Assessoria de Imprensa da prefeitura, evitando informes não oficiais. Relacionamos abaixo, orientações básicas e importantes para o controle da doença.

Como prevenir o coronavírus?

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Fonte MS

Contatos:

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Epidemiologia/Atenção Básica

Falar: com Paula – Patrícia – Roseane

Fone para contato

Setor de Epidemiologia: 3690 – 2215

Atenção Básica: 3690 – 2072

Fonte: Assessoria Prefeitura Municipal/Foto: Reuters