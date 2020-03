Coronavírus: CDCA suspende atividades

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por recomendação da Comissão de Prevenção, Controle e Enfrentamento do Coronavírus, instituída pelo prefeito em exercício de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, a direção do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente– CDCA comunica a interrupção das atividades dos beneficiários nos Setores Públicos (Propac) no período de 19 a 31 de março podendo esse intervalo ser estendido.

A medida faz parte das ações para evitar a proliferação do Coronavírus – COVID -19.

Todavia, pedimos que a comunidade fique atenta aos possíveis novos comunicados que são postados na página do facebook.

Alertamos que os adolescentes do CDCA devem respeitar as medidas do Ministério da Saúde, ou seja, evitar sair de casa e manter a higiene principalmente das mãos lavando com água e sabão e se tiver usar o álcool gel.

Fonte: Assessoria Prefeitura de Varginha/Foto: Rede Mais