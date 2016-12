A 2ªIgreja Presbiteriana de Varginha presenteou a UPA de Varginha com a apresentação do Coral com canções natalinas para os pacientes e servidores da unidade.

A apresentação aconteceu no Setor de Recepção, sob o comando do Regente Ludson, com cinco canções que emocionaram a todos que ali estavam, que ao final aplaudiram os músicos e agradeceram pelo gesto de fraternidade.

Fonte: Noticiando Varginha