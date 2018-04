COPASA apresenta Programa Pró Mananciais ao Comitê Gestor do CAB em Varginha

A COPASA que abraçou o Programa desde o início agora vai participar do CAB através do Programa Pró Mananciais que será responsável pelo planejamento para execução das ações, com a devida prestação de contas. Atualmente, são 149 municípios com atividades em andamento dentro do Pró Mananciais. O Estado de Minas Gerais passa a ser o pioneiro na destinação de percentual da tarifa para a preservação dos mananciais, após estudos e negociações junto à Agência Reguladora ARSAE.

Uma reunião nesta quinta-feira, 5, na Secretaria Municipal de Educação (Seduc), expôs uma retrospectiva dos encontros, oficinas do futuro realizadas com a comunidade do ribeirão Santana, caminho adiante e ações que contaram com representantes de vários segmentos. Entre as benfeitorias já realizadas, foram citados plantios de mudas, cercamento de nascentes, instalação de lixeiras na zona rural, construção de fossas sépticas, entre outras.

Foram discutidas as próximas ações a serem realizadas na bacia do ribeirão Santana em conjunto com a comunidade local com vistas à recuperação e preservação da quantidade e qualidade das águas. Ficou evidenciada também a importância da conscientização das pessoas sobre a necessidade da mudança de hábitos, como o não descarte de resíduos (papel, embalagens, bitucas de cigarro) nas vias públicas e o não descarte do óleo de cozinha usado diretamente nas pias.

Durante a reunião, foi apresentado o Termo de Cooperação Técnica firmado pela COPASA junto à EMATER para a realização das ações de recuperação na região do ribeirão Santana e sobre o Convênio celebrado pela COPASA junto à Prefeitura Municipal de Varginha para a realização de serviços também na mesma região, como a construção de barraginhas para contenção de enxurradas e readequação de estradas.

A reunião culminou com a aprovação do Regimento Interno do Comitê Gestor do Programa Cultivando Água Boa – CAB em Varginha, cidade escolhida como pioneira para receber o Programa, em 2015 e que já desenvolveu uma série de ações em prol da natureza. Foram eleitos para compor o Comitê Gestor como Coordenador, Luiz Eduardo Carvalho Gomes (COPASA), como Vice-Coordenador, Joadylson Ferreira Barra (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), para a Secretaria Executiva, Luis Carlos Lemes (COPASA) e como responsável pela Comunicação, Eliete Maria Benfica (Secretaria Municipal de Educação).

Presentes na reunião

Participaram dessa reunião membros representantes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, Prefeitura de Varginha (Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Educação, de Agricultura e Pecuária, de Governo, de Saúde, Assessoria de Comunicação), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais – EMATER, Superintendência Regional da Educação – SRE, Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SUPRAM SM, Polícia Militar de Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal, Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA/Zoológico, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, Associação de Proteção Ambiental de Varginha e Região – APAVAR e representante das Escolas Rurais e da comunidade rural dos Martins.