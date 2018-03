Cooperados elegem nova diretoria da Unimed Varginha

Na última terça-feira (27), os médicos cooperados da Unimed Varginha se reuniram em Assembleia Geral Ordinária – AGO para votarem nas novas lideranças da cooperativa.

As posições concorridas foram para a Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Técnico Disciplinar.

Além da eleição, realizada a cada três anos, durante a AGO são apresentados os resultados do ano anterior e as propostas para o próximo ano da cooperativa. Um momento no qual o princípio cooperativo de Gestão Democrática é posto em prática.

Conquistas

A Unimed Varginha teve um ano de 2017 de muitas conquistas, entre elas foram destacados os passos rumo à verticalização dados com a compra das empresas Ressoar e Cintminas (que anteriormente eram apenas prestadores de serviços da cooperativa) e também o início da obra do Centro de Tratamento Intensivo – CTI do Hospital Humanitas Unimed.

Nova liderança Unimed Varginha Gestão 2018/2021

Dr. Raimundo Nonato de Castro Andrade – Diretor Presidente

Dr. Alexandre Peloso Braga – Diretor de Mercado

Dr. Alexandre Assad de Morais – Diretor Administrativo e Financeiro

Dr. Paulo Roberto Magalhães Swerts – Diretor de Provimento de Saúde

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. Armando Mattos Netto

Dr. Gustavo Eugênio Martins Marinho

Dr. Alessandro Cesário da Silveira

Dr. Bruno Viana de Aquino

Dr. João Paulo Greco

CONSELHO FISCAL

Dr. Ricardo David Frota

Dr. Rodrigo dos Santos Maganha

Dr. José LeirParaizo

Suplentes

Dra. Adriana Alkmin Rezende Baratti

Dra. Eveline Iucif Guedes

Dr. Dante Borges de Rezende

CONSELHO TÉCNICO DISCIPLINAR

Efetivos

Dr. Marçal Paiva de Figueiredo

Dr. Marcos Quintela Sebode

Dr. Sandro Palmeira

Suplente

Dr. Renato Augusto Pereira