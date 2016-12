Convênio permitirá que alunos do Unis tenham diploma aceito na União Europeia

Conquistar um diploma com dupla titulação traz inúmeros benefícios tanto ao universitário, quanto à Instituição e a região em que estão inseridos. Levando em conta este princípio, o Grupo Unis tem trabalhado desde 2015 para viabilizar este feito inédito no Sul de Minas e ser referência no Brasil em internacionalização.

Na tarde desta segunda-feira (21), um convênio de dupla titulação para o curso de Administração Comércio Exterior- Comex foi assinado na cidade do Porto, em Portugal. O acordo foi assinado pelo Presidente do Grupo Unis, Prof. Me. Stefano Barra Gazzola, e pelo Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto-ISCAP, Prof. Olímpio Castilho.

A iniciativa permitirá que os alunos de Comex tenham direito tanto ao diploma brasileiro quanto ao português, válido em toda União Europeia. Para viabilizá-lo, o estudante precisa estudar um ano em Portugal, após as convalidações dos créditos, o aluno terá direito à dupla titulação.

Esta iniciativa se junta a tantas outras que integram um robusto projeto de internacionalização desenvolvido pelo Grupo Unis. Atualmente, a Instituição possui convênios com diversas Instituições de Ensino Superior da Europa, América do Norte e Latina, que permite a mobilidade acadêmica de alunos, professores e técnicos administrativos.

Outros cursos

Com o objetivo de multiplicar ainda mais esta rede de contatos internacionais, Prof. Stefano segue em viagem pela Europa e cumpre agenda em Portugal nos próximos dias. Nesta quinta-feira (24), será assinado um convênio de dupla titulação para os cursos de Enfermagem e Educação Física, com o Instituto Politécnico de Santarém- IPS. Estão sendo finalizados ainda os trabalhos para concretizar a dupla titulação para os cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil.

Além das possibilidades de estudar no exterior que o Grupo Unis proporciona, a Instituição oferece ainda facilidades financeiras para que os alunos possam concretizar os seus sonhos e atingir seus objetivos profissionais.

Outro diferencial é a oportunidade de participar de um evento internacional. Em maio de 2017 haverá o III Congresso Internacional ACINNET em Cochabamba na Bolívia, uma excelente chance para os universitários interagirem com estudantes de outras nacionalidades e culturas diferentes. Saiba mais no Facebook: Rede Internacional ACINNET.