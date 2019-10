Contagem regressiva para a FLIV 2019 – 5ª Feira Literária de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Falta apenas uma semana para a realização da FLIV 2019 – 5ª Feira Literária de Varginha que vai contar com bate-papo com escritores, lançamento de livros, espetáculos infantis, palestras, apresentações artísticas e musicais, livrarias e praça de alimentação.

O mundo da literatura estará reunido de 07 a 09 de novembro, na Praça do ET, com toda programação gratuita. Na quinta-feira (07/11), o funcionamento será das 13h às 21h e na sexta-feira (08/11) e no sábado (09/11), das 10h às 21h.

Durante o dia, acontecerão várias atrações voltadas para o público infantil como as peças “A Borboleta Leta”, “A Família Carijó”, “As aventuras do boneco Julinho”, “Sansão, um Sol Trapalhão” e “Dante, o elefante”. Haverá ainda uma série de palestras sobre os mais variados temas como “A importância da literatura na autonomia humana”, “Música e literatura” e “Biblioterapia – Tratamento da alma pela literatura”.

À noite, o foco é para as apresentações musicais. Logo no primeiro dia, às 18h30, o público poderá assistir à Philarmônica do Conservatório Estadual de Música de Varginha. Às 20h, o projeto 5ª da Boa Música terá uma edição especial na FLIV com apresentação do grupo de choro Brasileirinhos. Na sexta-feira, às 19h, o som fica por conta da banda Kaona. No sábado, às 12h30, a Praça do ET entra no ritmo do Maracatu, com o grupo Maraquetê, e às 18h15, rola a apresentação do Cantus Coral Cênico.

Livros e outras publicações estarão à venda na Livraria da Cultura, Estock Livros, Livraria Nova Opção, Zeroleek e também haverá obras editadas pela Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco. A gastronomia também será destaque com a participação do Ateliê La Cumparsita, Lokomotiv, Brigaderia e Livraria da Cultura.

Em todos os dias de realização da FLIV, dezenas de autores conversarão com o público sobre os livros que foram escritos por eles e que estarão à disposição para serem adquiridos durante o evento. A antologia “Estação dos Versos”, que conta com a participação de 70 poetas, será lançada no encerramento da feira.

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, a feira literária será um espaço para o incentivo à leitura e à cultura da cidade. “Pela primeira vez, estamos realizando a feira na Praça do ET para possibilitar um maior participação do público. Valorizamos em toda a programação os talentos de nossa cidade, abrindo espaço também para a participação de escritores de todo Brasil. Tenho certeza que será uma grande festa em prol da literatura, da arte e da cultura de Varginha”, destaca Lindon Lopes.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha