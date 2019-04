Contação de histórias educa crianças do Cemei do bairro Carvalhos

Nesta quarta-feira (10), duas histórias divertiram e educaram as crianças do Cemei Reino dos Carvalhos, localizado no bairro Carvalhos. A educadora Tia Ésia fez a contação de “A Margarida Insatisfeita” e também de “O Galinho Gripado”, dentro do projeto “A Biblioteca Vai à Escola”, iniciativa da Biblioteca Pública de Varginha.

A atividade compõe a programação do mês em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, que está sendo organizada pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. A bibliotecária Eliana Costa também participou da contação de histórias vestida de livro. “É uma oportunidade de levar parte da programação que está acontecendo desde o dia 1º para as escolas que não teriam a chance de visitar a biblioteca. O resultado está sendo surpreendente!”, relatou Eliana.

“A Margarida Insatisfeita” conta a história de uma flor que não gostava da cor que tinha nascido e sempre tentava mudá-la. O objetivo é mostrar às crianças que elas devem se aceitar como são e a serem felizes, independente do que os outros pensam. Já em “O Galinho Gripado”, Tia Ésia mostrou que os pequeninhos devem seguir os conselhos dos pais, pois o personagem os desobedece e não consegue cantar de manhãzinha, porque fica gripado depois de tomar um sorvete gelado. “É maravilhoso divulgar a cultura e aalegria. As crianças precisam viver este mundo de fantasia”, disse Ésia Gabriel, a Tia Ésia, contadora de histórias, que está fazendo o trabalho de forma voluntária.

Para Kátia Vieira, supervisora pedagógica da Cemei, “este projeto da biblioteca vir à escola é uma forma muito lúdica e interativa de trazer a contação de histórias aqui para as crianças. Achei uma atividade muito rica e divertida”. A programação prossegue até o dia 26/04 e pode ser acessada em www.varginhacultural.com.br, juntamente com os vídeos da apresentação de hoje.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha