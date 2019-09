Constituição Mineira completa 30 anos e Varginha é destaque nas comemorações

Pin Compartilhar 0 Compart.

Presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni, acompanhou o pai, Eduardo Ottoni que foi um dos deputados estaduais constituintes homenageados no evento

Varginha esteve bem representada na cerimônia de comemoração aos 30 anos da Constituição Mineira, realizada na noite de ontem (19), em Reunião Especial, no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni, esteve no evento acompanhando seu pai, Eduardo Ottoni, deputado estadual constituinte e relator adjunto do documento. “Para mim é uma honra representar o Legislativo de Varginha em uma homenagem aos deputados constituintes, grupo do qual, meu pai faz parte. Essa noite é histórica e reforça a importância dos homens públicos de Varginha não só para o nosso Município, mas para todo o estado”, disse Dudu Ottoni.

A Reunião Especial destacou os avanços sociais trazidos após a promulgação da Constituição Mineira e homenageou os 77 parlamentares e 11 suplentes que compuseram a 11ª Legislatura (1987-1991). A Constituição foi promulgada em 21 de setembro de 1989. “Estou muito emocionado por ter participado deste evento onde revi amigos com quem, há 30 anos, escrevemos a Constituição de Minas Gerais. Viajei no tempo e na história, sentindo-me gratificado por ter cumprido bem minha missão como deputado estadual. Mais feliz ainda tendo meu filho Dudu ao meu lado. Com certeza sinto-me motivado a continuar atuante nos palcos da vida, como protagonista e não mero expectador”, disse Eduardo Ottoni que, além de deputado estadual ocupou os cargos de vereador, presidente da Câmara e prefeito de Varginha de 1977 e 1982.

Além dos homenageados, suas famílias e deputados da atual legislatura, o evento contou com a participação do governador de Minas, Romeu Zema, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Missias, o procurador-geral de Justiça do Estado, Antônio Sérgio Tonet; o defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares; e a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida.

ESCOLA DO LEGISLATIVO REPRESENTANDO A REGIÃO

Paralelamente ao evento, a Assembleia de Minas também promove a etapa final do Parlamento Jovem de Minas, onde a Escola do Legislativo de Varginha tem atuado com destaque, representada pelos alunos Wathson e Bruna. Além deles, Varginha também tem um representante da Escola do Legislativo eleito regionalmente que participou das comemorações pelos 30 anos da Constituição Mineira. O estudante Vinícius Romei Magalhães esteve presente na noite desta quinta-feira (19) na ALMG e pode acompanhar todas as celebrações pelas três décadas da Constituição do Estado.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha