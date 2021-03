Consórcio para compra de vacinas por prefeituras é lançado com a participação de Varginha

Objetivo do consórcio é realizar a compra de 20 milhões de vacinas contra o coronavírus. O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, participou da primeira assembleia, que aconteceu de forma remota e votou “SIM” pela criação do programa.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) oficializou, nesta segunda-feira (22), a criação do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar). O objetivo do consórcio é realizar a compra de 20 milhões de vacinas contra o coronavírus. O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, participou da primeira assembleia, que aconteceu de forma remota. Vérdi votou “SIM” pela criação do programa.

Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, participou da assembleia para a oficialização do consórcio/Foto: Divulgação

Diversas autoridades participaram da assembleia, como por exemplo, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz; e o ministro aposentado Ayres Britto. Além deles, prefeitos de várias cidades do Brasil também estiveram na reunião.

Já integram formalmente o consórcio, com direito de voto, 1.192 municípios, de 2.602 que manifestaram intenção de aderir, o que ainda pode ser feito.

O quantitativo de compra de 20 milhões de doses foi defendido pela Consultora do Consórcio, a epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, para ser deliberado como meta, por ser considerado um dado realista.

Na oportunidade, Carla disse que “se o consórcio conseguir adquirir, neste semestre, 20 milhões de doses, será possível antecipar para 30 de maio às entregas, sendo possível vacinar 80 milhões de pessoas.

Segundo Vérdi, Varginha formalizou sua adesão logo no primeiro momento, quando a FNP manifestou a intenção de criar o consórcio. Ainda conforme o prefeito de Varginha, o objetivo principal é imunizar a população o quanto antes.

A próxima assembleia está marcada para o dia 29 de março quando será escolhido o presidente do consórcio e seus respectivos conselhos.