Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais entrega novos equipamentos para o Centro de Especialidade Odontológica de Varginha

O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais entregou, nesta quarta-feira (19), novos equipamentos para o Centro de Especialidade Odontológicas – CEO, na Policlínica Central de Varginha. Foram entregues um aparelho de radiografias intraorais e um sensor digital intraoral. Com isso, será possível a realização de radiografias totalmente digitais.

A entrega foi feita pelo presidente do Conselho Regional, Doutor Raphael Mota. Segundo a prefeitura, os equipamentos foram conquistados devido à vitória de Varginha no Prêmio Estadual de Saúde Bucal, em 2019. Vale destacar que, as edições 2020 e 2021 do prêmio foram suspensas em virtude da pandemia.

“O município de Varginha ficou na primeira colocação entre os municípios com população entre 100 a 200 mil habitantes. O atraso da entrega se deu em decorrência da compra dos equipamentos, que dependiam de importação e foram afetados pela pandemia” – disse Coordenador de Saúde Bucal, Augusto César Sousa Raimundo.

Também estiveram na cerimônia, o Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo; o vice Leonardo Ciacci; o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho; o vereador e cirurgião dentista, Thulyo Paiva Machado; o Coordenador de Saúde Bucal, Augusto César Sousa Raimundo; o Gerente do CEO, Giulliano Henrique Gonçalves; além da equipe, que trabalhava no momento.

Entrega aconteceu na Policlínica Central e contou com a presença de vários servidores/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

“A Saúde Bucal Municipal de Varginha continua se destacando no Estado e nacionalmente, com investimentos estratégicos da prefeitura, com uma gestão direcionada à efetividade e eficiência, mas nada seria possível se não tivéssemos uma equipe comprometida, dedicada e atenta à evolução do serviço de odontologia, oferecendo para nossa população o que há de melhor e mais moderno nas diversas especialidades” – enfatizou o prefeito Vérdi.

Juntos, os equipamentos equivalem aproximadamente R$ 23 mil.