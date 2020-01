Conselho Municipal de Saúde faz chamamento para composição do colegiado

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Conselho Municipal de Saúde de Varginha (CMSV), por meio de seu presidente Cláudio Miranda Souza, considerando as deliberações da 369ª Reunião Plenária Ordinária realizada em 17 de dezembro de 2019, faz, através dos editais anexos, chamamento a todos os “Trabalhadores de Saúde” e “Usuários de Saúde” do Município para se candidatarem e concorrer a vagas para composição deste colegiado – órgão máximo de deliberação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nos termos da Resolução Nº. 453 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), as funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

Os interessados deverão preencher o formulário eletrônico no website: www.conselhodesaudedevarginha.org até o dia 21/01/2020.

Edital Trabalhadores.pdf (~274 KB) Edital Usuários.pdf (~274 KB)

Fonte: Assessoria Prefeitura Municipal