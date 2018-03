Conselho Municipal de Saúde Convoca população para Reunião Plenária

O Conselho Municipal de Saúde de Varginha, órgão máximo de deliberação do SUS, CONVOCA os conselheiros e suplentes e a população em geral para a Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá no dia 20, terça-feira, com primeira chamada às 18h30 e, segunda e última chamada às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

Na pauta a a presentação do Plano de Ação para o Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica); discussão – aprovação da Programação Anual de Saúde 2018; Hospital Regional de Varginha e assuntos diversos.

Fonte: ASSCOM Prefeitura de Varginha / Foto: Reprodução