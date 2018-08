Conselho Empresarial recebe pré-candidato ao Governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia

Desde o mês de abril,o Núcleo de Educação Executiva do Grupo Unis tem oferecido aos membros do Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), a oportunidade de debater e conhecer as propostas dos pré-candidatos ao governo de Minas Gerais.

A ação foi pensada como uma composição da Câmara de Políticas Públicas e contou até o momento com as presenças de Rodrigo Pacheco (MDB), Márcio Lacerda (PSB) e Romeu Zema (NOVO).

Continuando a incentivar o debate político frente à chegada do período eleitoral, o quinto encontro do CESUL de 2018 contará com a presença do atual Senador da República e pré-candidato ao Governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB). Ele que já se reuniu em outra oportunidade com os membros do Conselho, retorna agora para falar sobre “A Crise Política e o Desafio da Retomada da Confiança no Estado”.

A proposta tem como objetivo que os empresários da região possam conhecer os pré-candidatos ao Governo de Minas, ouvindo suas propostas e estratégias para o desenvolvimento regional.

O próximo encontro do CESUL acontece nesta sexta-feira (3), a partir de 11h no Bloco Executivo da Cidade Universitária (Avenida Alzira Barra Gazzola, nº 650, bairro Aeroporto).

Conselho Empresarial

Fundado em dezembro de 2015 por iniciativa do Grupo Educacional Unis, o Conselho Empresarial do Sul de Minas (Cesulminas) foi concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado.

Objetivo é promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região. A cada encontro são discutidas questões empresariais com palestras sobre temas atuais como tendências globais, mercado de franquias, cenário econômico, entre outros.

A iniciativa do Grupo Unis rompeu fronteiras e em 2017 foi criado o CEZOM, Conselho Empresarial da Zona da Mata, que já conta com 40 empresas da região, além da instalação do Conselho Empresarial do Chile, que já iniciou as atividades com 40 empresas afiliadas.