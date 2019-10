Conselho Empresarial do Sul de Minas – Teco Medina aponta perspectivas econômicas para 2020 na Cidade Universitária

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 18 de outubro o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), Regional Varginha, irá realizar o sexto encontro de 2019. O grupo é composto por empresários e líderes regionais com o objetivo de trocarem experiências, realizarem networking, e juntos, buscarem soluções e inovações para o desenvolvimento da região.

A cada encontro, o grupo conta com uma palestra ministrada por um profissional de renome na área em que atua, buscando propor linhas de discussão relevantes para as pautas de desenvolvimento do CESUL.

Após os primeiros encontros contarem com as presenças ilustres de palestrantes como Clóvis de Barros Filho, Thais Herédia, Andrea Iorio, José Salibi Neto e um dos secretários do Governo de Minas Gerais, Manoel Vitor de Mendonça Filho, o CESUL recebe Teco Medina.

Especialista em economia e finanças, Teco Medina irá abordar em sua palestra as “Perspectivas econômicas para 2020”. Titular do quadro “O Assunto é Dinheiro”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira na rádio CBN, o palestrante é formado em Finanças pelo Insper e atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. É co-apresentador dos programas “Fim de Expediente” e “Hora de Expediente”, ambos também veiculados pela CBN.

Medina também participa do quadro “Dinheiro na Conta”, do canal MyNews. Foi comentarista do programa “Call de Abertura”, uma conversa sobre economia com o ex-diretor do Banco Central Alexandre Schwartsman e o jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Também atuou como colunista do jornal Gazeta do Povo. É autor dos livros “Investindo em Ações – Os primeiros passos”, “Investindo sem Erro”, e “Investindo no Futuro”, todos pela Editora Saraiva. Escreveu também para o jornal Valor Econômico.

O sexto encontro do CESUL acontecerá a partir das 11:30h, no Bloco B da Cidade Universitária, no endereço: Av. Alzira Barra Gazzola, 650, Jardim Aeroporto – Varginha/MG.

Sobre o Conselho Empresarial

A iniciativa CESUL teve início em dezembro de 2015, quando o Grupo Educacional Unis fundou o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado e promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região.

A iniciativa do Grupo Unis rompeu fronteiras e em 2017 foi criado o CEZOM, Conselho Empresarial da Zona da Mata, que já conta com 40 empresas da região, além da instalação do Conselho Empresarial do Chile, que já iniciou as atividades com 40 empresas afiliadas.

Em setembro de 2018 mais um passo foi dado para a expansão dessa iniciativa com a inauguração da Regional Mantiqueira do CESUL. Fundado através de uma parceria entre o Grupo Unis e o Sebrae Minas os encontros do Conselho passaram a ser realizados também no município de São Lourenço.

O CESUL conta com o apoio da Sicoob Credivar, Unimed Varginha, Univida Seguros e RIVA Investimentos, no planejamento e execução das suas atividades.

Fonte e foto: Unis