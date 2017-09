Congresso Brasileiro de Ufologia em Campinas promete apresentar fatos novos sobre o ET de Varginha

Começa nesta sexta-feira (22) e vai até domingo (24), em Campinas (SP), o 21º Congresso Brasileiro de Ufologia. Além de reunir conferencistas nacionais e um palestrante internacional, o evento promete apresentar fatos novos sobre o caso do ET de Varginha, que teria sido visto na cidade mineira em janeiro de 1996.

Jornalista e coordenador do congresso, A. J. Gevaerd disse ao G1 que, 21 anos depois do ocorrido, apresentará aos presentes “depoimentos inéditos e contundentes, de pessoas que tiveram contato com as criaturas”.

“Tudo isso vem sendo acobertado por 21 anos”, completou o organizador. A Unicamp, local para onde as criaturas teriam sido levadas, nunca confirmou a história.

Operação Prato

Outro caso famoso que será tema das conversas e discussões no Congresso será a “Operação Prato”, que completa 40 anos neste mês e que refere-se a uma grande quantidade de avistamento de Ovnis (Objetos Voadores Não-Identificados) no estado do Pará.