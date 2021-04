Confira o que funciona no feriado de 1º de Maio em Varginha

Principal alteração ocorre em relação aos supermercados que, de acordo com o Sindcomerciários, o 1º de maio é uma data definida em Convenção Coletiva, onde os colaboradores que atuam neste setor não trabalham; Centro Comercial e Via Café Garden Shopping poderão funcionar em caráter excepcional neste feriado, segundo a Prefeitura de Varginha. Todavia, empregados e empregadores terão autonomia para abrirem ou não o comércio, isso devido à Convenção Coletiva do trabalho, que não permite atuação de funcionários no feriado de 1º de maio.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta quinta-feira (29), o esquema de funcionamento de Repartições Públicas no feriado de 1º de maio – Dia do Trabalho – que acontece neste sábado.

Todavia, a principal dúvida dos varginhenses é em relação ao comércio de rua e Via Café Garden Shopping – tendo em vista que, segundo o, até então, último Decreto Municipal, esse tipo de atividade não poderia acontecer aos domingos e feriados. Contudo, de acordo com um novo decreto, divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (30), em caráter excepcional para este sábado (1º), o comércio considerado não essencial – sendo englobadas atividades no Centro Comercial e no Via Café Garden Shopping – poderá funcionar.

Vale ressaltar que, mesmo com aquisição dos lojistas e outros empresários envolvidos neste ramo para que o comércio funcione e, com autorização da prefeitura, empregados e empregadores terão autonomia para abrirem ou não o comércio, isso devido à Convenção Coletiva do trabalho, que não permite atuação de funcionários no feriado de 1º de maio.

O mesmo acontece com os supermercados, que não irão abrir neste sábado. De acordo com o Sindcomerciários, o feriado de 1º de maio é uma data definida em Convenção Coletiva, onde os colaboradores que atuam neste setor não trabalham.

Confira como fica as esferas municipais no feriado:

Coleta de lixo: será em horário normal de sábado, ou seja, das 6h às 10h, 10 às 14h e das 14h às 18h;

UPA, Hospital de Campanha, Hospital Bom Pastor e Pronto-atendimento: funcionam ininterruptamente

Unidades de gripe e de vacina: não funcionarão

Vacinação contra a Covid-19: não terá

Área Azul: não vai funcionar já que o comércio estará fechado

Zoológico: irá abrir normalmente de quarta a domingo, das 9h às 16h, respeitando todos os protocolos sanitários, sendo o ingresso meia entrada R$ 3,00 e inteira R$ 6,00.

Parques Centenário e Novo Horizonte: abertos normalmente, sendo que as pessoas são orientadas a levar a própria água e o álcool gel para higienizar constantemente as mãos, mantendo sempre o distanciamento social.