Confira esquema de expediente em repartições públicas de Varginha para o feriado de Imaculada Conceição

Horários sofrerão alterações devido ao feriado de Imaculada Conceição.

A Prefeitura de Varginha informa o funcionamento das repartições públicas municipais para os próximos dias devido ao feriado de 08 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição, de acordo com a Lei Municipal nº 501/1968. A Prefeitura encerra o expediente nesta sexta-feira (4) e retorna com a parte administrativa e atendimentos ao público na quarta-feira (09).

Permanecem os serviços essenciais:

Coleta de lixo:

Dia 5, sábado – das 6h às 10h – das 10h às 14h e das 14h às 18h, nos bairros e área central

Dia 6, domingo – das 6h às 10h, na área central

Dia 7, segunda-feira – das 6h às 12h, das 12h às 18h, nos bairros e das 18h à 0h, nos bairros e área central

Dia 8, terça-feira – das 6h às 12h, das 12h às 18h, nos bairros e das 18h à 0h, nos bairros e área central.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, orienta a população para colocar o lixo faltando 1 hora para o caminhão passar para coletar.

Mutirão da Dengue:

O Setor de Vigilância Ambiental/Combate a Dengue agradece o apoio e a atenção da população que ao longo do ano correspondeu ao apelo de limpeza das casas, lotes e locais públicos. O Mutirão vai retornar em 2021. Porém, fica o alerta para que todos mantenham os cuidados de higiene com o objetivo de eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a dengue.

Parques Municipais:

Os Parques Municipais Centenário e Novo Horizonte abrem sábado, domingo e terça-feira das 7h às 17h. Na segunda-feira estarão fechados para manutenção. Já o Parque São Francisco não está aberto para visitação.

Zoológico:

Abre diariamente das 8h às 16h, sendo que o ingresso tem valor simbólico de R$ 4,00 para crianças acima de 5 anos e pessoas com menos de 60 anos. Seguindo protocolos de segurança no combate à Covid-19 haverá restrição de 120 pessoas, alternando conforme à saída dos visitantes. A Secretaria Municipal de Turismo e Comércio reforça a obrigatoriedade do uso de máscara e recomenda os visitantes a levarem água, já que seguindo a determinação da Vigilância Sanitária os bebedouros foram desligados.

Varrição:

Sábado e segunda-feira ocorre normalmente; já no domingo e no feriado de terça-feira, não haverá varrição.

Feiras:

Mercado do Produtor – funciona no domingo normalmente até às 13h seguindo todas as medidas protetivas quanto ao coronavírus;

Feira do Imaculada – nesta sexta-feira até às 11h, na praça em frente a Unifenas.

Área Azul:

Vai funcionar no sábado até às 12h e na segunda e terça-feira das 7h30 até às 17h30, sendo que bilhete para 1h custa R$ 1,50 e para 2h R$ 3,00.

Centros de Covid-19:

– Os Centros Covid-19 nas unidades de saúde no Santana, Canaã, Bom Pastor e Barcelona vão funcionar no dia 7 (segunda-feira) das 15h às 21h com atendimento médico e testagem para sintomáticos respiratórios e no feriado do dia 8 das 7h às 12h, somente testagem por agendamento.

