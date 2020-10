Confira agenda dos candidatos à Prefeitura de Varginha nesta terça-feira

Confira a agenda dos sete candidatos ao Executivo em Varginha nas eleições municipais.

Anderson Martins (PSDB)

09h – Gravação de programa eleitoral para TV

11h – Almoço com familiares

13h – Compromisso com emissora de TV15h – Reunião interna do partido

17h – Corpo a Corpo no alto do Sion

Demétrio Junqueira (REDE)

09h – Demétrio e Wender e vereadores da chapa “Varginha tem Opção” percorrem avenida Francisco Navarra para falar com comerciantes e trabalhadores da região

17h – Demétrio e Wender e vereadores da chapa “Varginha tem Opção” conversam com eleitores na praça Marcos Frota (em frente ao supermercado Pajeú) no bairro Sion

Jonas Loureiro (PCdoB)

09h00 – Corpo a corpo zona rural

14h – Corpo a corpo com servidores da saúde nas unidades do bairro de Fátima

18h – Caminhada bairro Sion

Maria da Penha (PSOL)

Manhã – Produção de material para TV, Rádio e Mídias Sociais

Tarde – Concede entrevista para canal de comunicação de mídias sociais

Final da tarde e início da noite – caminhada e panfletam no Bairro Jardim Andere II com apoiadores, candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras

Rogério Bueno (PSB)

08h30 – Reunião com representante da educação

10h – Reunião com representante da educação

13h30 – Visita a empresa

15h45 – Visita a empresa19h – Reunião com lideranças de bairros

20h40 – Live sobre Crédito Solidário para micro e pequenos empreendedores.

Verdi Melo (AVANTE)

9h -Reunião com coordenação da campanha

13h – Visita empresa e colaboradores14h – Visita empresa e colaboradores

16h30 – Visita empresa e colaboradores

18h – Reunião de trabalho

19h – Gravação de programa

Zacarias Piva (PSL)

11h – Reunião Empresarial com a Diretoria da Unimed

12h – Reunião com empresários do setor de esporte e esportistas.

13h – Reunião com Funcionários de Rede de Supermercados

14h – Entrevista Jornal Correio do Sul

15:30h – Reunião Empresarial

20h – Entrevista para o Blog do Madeira

21h – Encontro com correligionários.