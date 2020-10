Confira agenda dos candidatos à Prefeitura de Varginha nesta sexta-feira

Confira a agenda dos sete candidatos ao Executivo em Varginha nas eleições municipais.

Anderson Martins (PSDB)

08h – Gravação de programa eleitoral para TV

11h – Visita a empresários

15h – Corpo a corpo no bairro Catanduvas

Demétrio Junqueira (REDE)

10h – Demétrio e Wender gravam vídeo plataforma Varginha em Rede

17h – Demétrio, Wender e vereadores da chapa “Varginha tem Opção” realizam caminhada pelos bairros Jardim Estrela I e II para conversar com moradores.

Jonas Loureiro (PCdoB)

07h30 – Visita a zona rural – Zé Pintinho

9h – Corpo a corpo ruas do centro

11h – Reunião com lideranças de bairros

15h – Reunião executiva PCdoB

17h – Encontro com servidores municipais

Maria da Penha (PSOL)

Manhã – Caminhada e panfletagem no Bairro Jardim Bouganville com apoiadores, candidatos e candidatas a vereadores

Tarde – Contato com a população através das mídias sociais-

Final da tarde e início da noite – caminhada e panfletagem no Bairro Centenário II com apoiadores, candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras.

Rogério Bueno (PSB)

09h – Reunião com representantes da educação

10h30 – Visita a empresa

13h – Conversa com representante de transportes

14h45 – Visita a empresa

16h – Reunião com liderança local

17h30 – Agenda interna

Verdi Melo (AVANTE)

07h30 – Gravar Programa

09h – Agenda interna10h30 – Agenda com empresários e colaboradores

14h – Agenda com judiciário

15h – Agenda com empresários e colaboradores

Zacarias Piva (PSL)

07h – Corrida de exibição com Equipe de Atletismo de Varginha

10h – Reunião com Comerciantes

13h – Reunião Empresarial

18h – Reunião com Populares