Confira agenda dos candidatos à Prefeitura de Varginha nesta segunda-feira

Confira a agenda dos sete candidatos ao Executivo em Varginha nas eleições municipais.

Anderson Martins (PSDB)

09h – Avaliação da campanha com correligionários

12h – Almoço com a família

15h – Corpo a corpo no bairro Santa Maria

18h – Caminhada no alto da Cemig

20h – Reunião com a executiva do partido

Demétrio Junqueira (REDE)

09h – Demétrio e Wender percorrem a Avenida Princesa do Sul para falar com comerciantes

15h – Demétrio, Wender e vereadores da chapa “Varginha tem Opção” fazem caminhada pelo bairro Corcetti

19h Demétrio e Wender realizam reunião virtual com vereadores e apoiadores da chapa “Varginha tem Opção”

Jonas Loureiro (PCdoB)

08h – Corpo a corpo com servidores da saúde

14h – Reunião lideranças

18h – Corpo a corpo com eleitores bairro de Fátima

Maria da Penha (PSOL)

Manhã – Caminhada e panfletagem no Bairro Barcelona com apoiadores, candidatos e candidatas a vereadores-

Tarde – Contato com a população através das mídias sociais-

Final da tarde e início da noite – Produção de material para TV, Rádio e Mídias Sociais.

Rogério Bueno (PSB)

07h – Gravações para Campanha

13h – Caminhada no centro comercial

14h – Visita ao bairro Santa Terezinha

15h – Encontro com liderança religiosa

16h30 – Visita e gravação no Rio Verde

19h – Atividade religiosa

Verdi Melo (AVANTE)

08h – Despachar no gabinete

10h – Entrevista Cessul Lab

14h – Gravação de programa

16h30 – Reunião com empresa contábil

Zacarias Piva (PSL)

10h – Reunião Empresarial – uma Conference call com o Ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes

16h – Reunião Empresarial

19h – Reunião com populares e líderes comunitários dos Bairros Parque Boa Vista, Bela Vista, Bom Pastor, Parque São Geraldo e São José