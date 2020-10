Confira agenda dos candidatos à Prefeitura de Varginha nesta segunda-feira

Confira a agenda desta segunda-feira (26) dos sete candidatos ao Executivo em Varginha nas eleições municipais.

Anderson Martins (PSDB)

8h – Grava programa eleitoral

11h – Entrevista ao Cesul Lab

15h – Caminhada

17h – Visita à empresas

Demétrio Junqueira (REDE)

12h – Demétrio e Wender almoçam com ex funcionários do hospital Regional para debater problemas administrativos da instituição.

15h – Demétrio e Wender realizam caminhada pela avenida São José no centro para conversar com consumidores, comerciantes e trabalhadores da região;

Jonas Loureiro (PCdoB)

18h – Corpo a corpo no bairro São Sebastião

Maria da Penha (PSOL)

Manhã – Caminhada e panfletagem com apoiadores, candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras no Bairro Sagrado Coração- Tarde – Diálogo com a população através das mídias sociais-

Final da tarde e início da noite – Visita a apoiadores e multiplicadores da campanha

Rogério Bueno (PSB)

09h10 – Visita à empresa

10h30 – Visita à unidade de saúde

14h – Visita à empresa16h – Entrevista à imprensa

18h – Atividade religiosa

Verdi Melo (AVANTE)

07h30 – Calhas São Marcos

09h – Visita clube desportivo

10h – Reunião prefeitura

14h – Gravação

16h30 – Visita à empresa

18h – Reunião

19h – Reunião

21h – Participar de uma live

Zacarias Piva (PSL)

13h30 – Reunião Empresarial

16h – Caminhada com correligionários e corpo a corpo