Confira agenda dos candidatos à Prefeitura de Varginha nesta quarta-feira

Confira a agenda dos sete candidatos ao Executivo em Varginha nas eleições municipais.

Anderson Martins (PSDB)

08h – Gravação de programa eleitoral

10h – Participação em encontro com a Associação dos Procuradores Municipais do Sul de Minas

15h – Concede entrevista à EPTV Sul de Minas17h – Corpo a corpo pelas ruas da cidade

Demétrio Junqueira (REDE)

10h – Demétrio e Wender realizam caminhada pelo centro da cidade para conversar com consumidores, comerciantes e trabalhadores da região

15h – Demétrio e Wender gravam vídeos em resposta a questões enviadas pelo portal G1 Sul de Minas.

Jonas Loureiro (PCdoB)

08h30 – Visitas a UBS

14h – Corpo a corpo região Vila Floresta

18h – Visitas no bairro Pinheiros

19h – Encontro com atletas de slackline no bairro Pinheiros

Maria da Penha (PSOL)

Manhã – Produção de material para TV, Rádio e Mídias Sociais

Tarde – Concede entrevista para canal de comunicação de mídias sociais

Final da tarde e início da noite – caminhada e panfletam no Bairro Jardim Andere II com apoiadores, candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras.

Rogério Bueno (PSB)

07h30 – Reunião com representante da educação

09h – Visita ao Mercado Municipal

10h – Reunião com procuradores municipais

14h – Visita a empresa

18h – Visita em bairro

Verdi Melo (AVANTE)

10h – Café com candidatos na OAB

11h30 – Visita UBS do Novo Tempo e moradores

14h – Visita empresa e colaboradores

16h – Visita empresa e colaboradores

17h – Visita empresa e colaboradores

18h – Visita Unidade Saúde

18h30 – Reunião de trabalho

Zacarias Piva (PSL)

08h – Reunião com líderes comunitários

11h – Live – Cesul / Grupo Unis

14h – Reunião Empresarial

15h – Gravação de Programas Eleitorais

17h – Caminhada com populares e correligionários