Confira agenda dos candidatos à Prefeitura de Varginha nesta quarta-feira

Confira agenda dos sete candidatos ao Executivo de Varginha nesta quarta-feira (28).

Anderson Martins (PSDB)

08h -Grava programa eleitoral

09h – Caminhada pela cidade

15h – Reunião Aciv

Demétrio Junqueira (REDE)

08h – Demétrio e Wender visitam eleitores

10h30 – Demétrio e Wender são recebidos no Jornal Correio do Sul para conceder entrevista e apresentar propostas da Plataforma Varginha em Rede

14h – Demétrio e Wender visitam empresas no bairro Industrial JK

17h – Reunião apoiadores do setor artístico-cultural de Varginha

20h40 – Live de lançamento do projeto 18 dias para transformar Varginha

Jonas Loureiro (PCdoB)

09h – Reunião com a direção municipal do partido

13h – Corpo a corpo com moradores da Vila Adelaide

18h – Participação de reunião na Camara Municipal

Maria da Penha (PSOL)

Manhã – Caminhada e panfletagem com apoiadores, candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras no Bairro Park Rinaldi;

Tarde – Diálogo com a população através das mídias sociais

Final da tarde e início da noite – Visita a apoiadores e parceiros da campanhaa

Rogério Bueno (PSB)

09h – Reunião com representante da educação

10h20 – Reunião com representante da educação

13h – Agenda interna

15h – Entrevista à imprensa

17h – Visita a bairros

20h40 – Live Acessibilidade – Um Novo Futuro uma Nova Varginha

Verdi Melo (AVANTE)

08h – Reunião Tiro de Guerra

09h – Reunião Tiro de Guerra

10h – Despachar no gabinete

11h – Reunião com líder religioso

12h – Gravar programa15h30 – Despachar no gabinete

18h – Gravar programa

Zacarias Piva (PSL)

07h30 – Reunião Empresarial

11h – Encontro com líderes comunitários

17h – Caminhada com correligionários e corpo a corpo