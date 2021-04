Condutora fica ferida após acidente na Avenida Rio Branco

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia um veículo que se chocou na traseira de outro. Com o impacto da batida, a mulher bateu a cabeça no para-brisa do automóvel e precisou ser atendida.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Uma mulher ficou ferida na manhã desta terça-feira (6), na Avenida Rio Branco, no Centro de Varginha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia um veículo que se chocou na traseira de outro. Com o impacto da batida, a mulher bateu a cabeça no para-brisa do automóvel e precisou ser atendida.

Ainda conforme os bombeiros, o acidente aconteceu após um dos carros envolvidos no acidente reduzir a velocidade devido à travessia de pedestre sobre a faixa. A motorista do carro quem vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou batendo no automóvel.

A condutora, que não teve sua identidade revelada, foi levada ao Hospital Bom Pastor, consciente e com ferimentos leves. O motorista do outro carro não teve ferimentos. A Polícia Militar esteve no local e realizou trabalhos de praxe.