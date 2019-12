Condutor que bateu carro no bairro Pinheiros, morre após cinco dias internado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Ricardo Barros Reis, de 44 anos faleceu na última terça-feira (03) no Hospital Humanitas. Ricardo era o condutor do veículo que colidiu em um poste na semana passada, no bairro Pinheiros, em Varginha.

O motorista perdeu o controle da direção do carro ,e acabou batendo forte em um poste de energia na última quinta-feira (28). A vítima estava internada desde o dia do acidente, na tarde da última terça-feira, Ricardo não resistiu e faleceu.

O efeito da pancada foi tão grande que o poste de energia caiu sobre o carro, resultando na falta de luz elétrica para moradores das mediações do acidente.

Ricardo foi sepultado na manhã de hoje no Cemitério Campal, em Varginha.

Foto: Corpo de Bombeiros

Redação CSUL – Alisson Marques