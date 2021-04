Condutor fica ferido após tombar ônibus no Vale dos Coqueiros, em Varginha

Veículo que realiza transporte de funcionários de uma empresa, estava apenas com o motorista em seu interior no momento da ocorrência; segundo o condutor, problemas no acelerador teriam ocasionado o acidente.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

O condutor de um ônibus ficou ferido após o veículo tombar em uma ribanceira, localizada no bairro Vale dos Coqueiros, em Varginha. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, desta terça-feira (13). O ônibus, que realiza transporte de funcionários de uma empresa, estava apenas com o motorista em seu interior no momento do acidente.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de 65 anos, relatou que descia por uma das ruas do bairro, no momento em que o acelerador colou no assoalho fazendo com que o veículo ganhasse velocidade. O homem disse, ainda, que não conseguiu frear, vindo a colidir com o meio feio e capotado por várias vezes. O ônibus só parou após cair em uma ribanceira.

Ônibus ficou parcialmente tombado após cair em ribanceira/Foto: Reprodução Redes Sociais

Apesar do susto, o motorista teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor. O veículo teve danos na lataria e eixos.

*Com informações: Varginha Online