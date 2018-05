Concurso Receitas de Ouro Café com Tudo recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para o 1º Concurso Receitas de Ouro Café com Tudo. O concurso irá premiar as duas melhores receitas – uma doce e outra salgada. Será permitida a participação de Pessoas Físicas residentes no Sul de Minas e que sejam maiores de idade.

Não haverá restrição de ingredientes a serem usados na receita, desde que o café seja o principal composto. O prato deverá ser inédito e o nome não poderá constar em cardápios de empresas de alimentação.

Para inscrever basta acessar o site www.cafecomtudo.com.br, ler o regulamento e preencher o formulário online. É necessário descrever a receita e anexar uma foto do prato.

A escolha das melhores receitas será através de votação aberta no site do Café com Tudo. As três receitas mais votadas de cada categoria vão disputar a final no dia 26 de maio, no Centro de Convivência, na Praça do ET.

Na etapa final, as receitas serão degustadas por uma comissão julgadora. Os itens avaliados serão: harmonização dos ingredientes, montagem e criatividade. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio.