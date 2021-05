Conceição Evaristo faz abertura da Feira Literária das Águas Virtuosas

A Feira terá parte de sua programação dedicada à rememoração da relação dos povos com as fontes do Circuito das Águas do Sul de Minas Gerais e aos conflitos ambientais na região. Nesse flanco, destaque para o filósofo indígena Ailton Krenak – uma das vozes mais respeitadas no debate ecológico internacional –, que proferirá a Conferência de Encerramento da feira. E para Aline Pachamama, escritora, editora e doutora em História, que é representante da etnia indígena Puri, povo guardião das terras altas da Mantiqueira, e falará desde o coração da floresta.



Além de Conceição Evaristo e Ailton Krenak, a V FLAVIR destacará o Mestre P.MC, Rapper, arte-educador e um dos principais nomes do nascedouro do hip-hop nacional, na década de 1980. Ele compôs cinco álbuns solo, dezenas de singles e centenas de participações em músicas e discos, e é um dos compositores da música-tema da FLAVIR 2021. No final dos anos 90, P.MC foi o primeiro arte-educador a lançar mão de elementos da cultura hip-hop para alfabetizar jovens em conflito com a lei, nas unidades da antiga Febem, em São Paulo. Em 2014, com o projeto “Pé de Palavra”, o rapper passou a promover a alfabetização por meio do uso de rimas e trava-línguas originais. Na feira literária, a “Pedagogia de Rua” de Mestre P.MC será apresentada em três cursos de arte-educação, destinados a crianças, adolescentes e professores alfabetizadores.



Fonte e fotos: Ascom Fundação Cultural de Varginha