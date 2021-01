Companhias de Reis de Varginha fazem apresentações online até sábado

Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz também será transmitida pela internet.

Prosseguem até amanhã (09) as apresentações das Companhias de Reis que estão participando do 7º Encontro Anual de Folia de Reis de Varginha. O evento começou a ser transmitido na terça-feira (05), às 18h30, pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural e por canais parceiros. O encontro é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural e do Museu Municipal.

Nesta sexta-feira (08) às 18h30, participam as companhias Irmãos da Fé, Nossa Senhora da Guia, São Miguel e Nossa Senhora do Rosário. No sábado (09), é a vez das companhias Santa Cruz, São Benedito e Nossa Senhora do Carmo.

Gravações acontecem no Theatro Municipal Capitólio/Foto: Ascom Fundação Cultural

Os vídeos dos dias anteriores estão disponíveis no YouTube Varginha Cultural. No 1º dia (terça-feira) se apresentaram as companhias São Marcos, São Jorge e São Lázaro. No 2º dia (quarta-feira), as companhias Lenço Preto, São José e Imaculada Mãe dos Anjos. No 3º dia (quinta-feira), as companhias Santo Expedito, São João Batista, São Joaquim, Rei dos Reis e Cardoso e Amigos.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo parabenizou toda equipe da Fundação Cultural e do Museu Municipal pela iniciativa. “Este espaço para a apresentação das Companhias de Reis da nossa cidade foi muito importante. Esta fé e devoção nos ajudam a enfrentar este momento tão difícil pelo qual estamos passando. Mas com fé em Deus e nos Santos Reis, e com ajuda de toda população, vamos conseguir superá-lo”.

Já foram registradas mais de 23 mil visualizações nas plataformas de transmissão, com centenas de comentários feitos pela população que este ano não pôde receber os foliões entre o dia 25/12 e 06/01 devido à pandemia do novo Coronavírus. Todas as companhias entoaram em seus cantos o pedido aos Santos Reis e a Jesus para o fim da doença.

“A fé do povo é bonita demais! Aqueles que partiram recebam essas vibrações de devoção, muita luz e as bênçãos de nosso senhor Jesus Cristo”, disse Angélica Guimarães, pelo YouTube. “Estou ouvindo os versos bonitos do embaixador para esquecer que não saímos neste ano, mas, no coração, é como se estivéssemos todos juntos lá no palco neste momento”, destacou José Divino de Oliveira, pelo Facebook.

Missa em Ação de Graças

A tradicional Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz também será transmitida pela internet no domingo (10), a partir das 14h. Cada companhia poderá levar 10 representantes na cerimônia religiosa presencial. O público em geral poderá assistir por meio do Facebook da Paróquia do Divino Espírito Santo pelo facebook.com/paroquiadodivinovga.

Em junho de 2015, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Varginha (Codepac), órgão responsável pela proteção dos bens culturais e históricos da cidade, fez o registro dos grupos de Folias de Reis varginhenses. Desde então, elas são bem cultural imaterial da cidade. As 21 companhias de Varginha registradas no Sistema Municipal de Cultural também receberam recursos provenientes da Lei Federal de Emergência Cultural nº 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc para manutenção das atividades.

Fonte e fotos: Ascom Fundação Cultural