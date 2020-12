Companhias de Reis de Varginha farão apresentações online de 05 a 09 de janeiro

Encontro acontece, exclusivamente, de forma virtual esse ano em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A tradição centenária das Companhias de Reis de percorrer as ruas da cidade e visitar os lares varginhenses levando a mensagem de paz e religiosidade no período de 25/12 a 06 de janeiro teve que ser diferente este ano devido à pandemia da covid-19.

Seguindo os protocolos adotados pela Prefeitura para o enfrentamento do Coronavírus, este ano as apresentações serão pela internet e ocorrerão entre os dias 05 e 09 de janeiro, a partir das 18h30, com transmissão pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural, além de outros canais de comunicação parceiros da Fundação Cultural.

“Esse ano não poderemos ter a alegria das Companhias de Reis nas ruas e nas casas da cidade, mas não deixaríamos de apoiar esta manifestação tão importante, como fizemos nos anos anteriores da nossa administração. Tenho a certeza de que os varginhenses acompanharão estas apresentações de fé e devoção pela internet, levando a mensagem de esperança de dias melhores”, disse Vérdi Lúcio Melo, prefeito de Varginha.

Participarão as Companhias de Reis Cardoso e Amigos, Estrela Brilhante, Imaculada Mãe dos Anjos, Irmãos da Fé, Lenço Preto, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora dos Navegantes, Peões, Rei dos Reis, Reis do Oriente, Santa Cruz, Santo Expedito, São Benedito, São João Batista, São Joaquim, São Jorge, São José, São Lázaro, São Marcos e São Miguel.

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, as Companhias de Reis se apresentarão no Theatro Capitólio e os vídeos serão gravados pela equipe da Fundação para serem transmitidos no dia seguinte. “Foi a forma que encontramos para que esta linda manifestação cultural se mantivesse mesmo nestes tempos difíceis que estamos vivendo. É um momento que precisamos manter a fé que será reforçada pelas Companhias de Reis”, disse Lindon Lopes.

As 21 companhias de Varginha registradas no Sistema Municipal de Cultural também receberam recursos provenientes da Lei Federal de Emergência Cultural nº 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc para manutenção das atividades.

A missa em ação de graças na Igreja Matriz também será transmitida pela internet no domingo (10/01), a partir das 14h. Cada companhia poderá levar 10 representantes na cerimônia religiosa presencial. O público em geral poderá assistir por meio do Facebook da Paróquia do Divino Espírito Santo pelo facebook.com/paroquiadodivinovga.

Em junho de 2015, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Varginha (Codepac), órgão responsável pela proteção dos bens culturais e históricos da cidade, fez o registro dos grupos de Folias de Reis varginhenses. Desde então, elas são bem cultural imaterial da cidade.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha