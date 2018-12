Companhias de Reis começam a percorrer bairros de Varginha na próxima semana

A tradição das Companhias de Reis, que passou a integrar o folclore de Varginha na década de 1930, começa a levar a fé católica aos bairros da cidade a partir da próxima semana. São 24 companhias cadastradas no Sistema Municipal de Cultura e que contam com o apoio da Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural para a compra de vestimentas típicas, instrumentos musicais, adornos e transporte.

A Folia de Reis foi registrada como patrimônio imaterial de Varginha em 2015 e, em janeiro de 2017, também recebeu o reconhecimento como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. De acordo com Lindon Lopes, diretor do Museu Municipal, “a Folia de Reis estabeleceu-se na nossa cidade como um espaço para o resgate e consolidação da memória. Os integrantes cantam a alegria do nascimento do menino Jesus e a visita às casas representa os três reis magos na caminhada para presentear o filho de Deus”.

As visitas às residências vão até 06 de janeiro, Dia de Reis. Um grande encontro das Companhias será realizado no domingo (13/01), com uma missa às 14h na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo e, em seguida, haverá apresentações na Concha Acústica Mariângela Calil.

História das Folias de Reis

Vários historiadores, pesquisadores e folcloristas relatam que a Folia de Reis surgiu na Espanha, no início do século 13 e, mais tarde, foi levada para Portugal. Acredita-se que o festejo chegou ao Brasil por volta do século 15, por meio dos Jesuítas. Com o tempo, a Folia ganhou diferentes formas de comemorar o nascimento de Jesus.

A tradição das Companhias de Santos Reis passou a integrar o folclore de Varginha em meados de 1930. As festas já foram celebradas em frente à antiga Cadeia Pública e, depois, no Largo da Matriz, até finalmente chegarem à Concha Acústica, local onde acontecem até hoje.

A Folia de Reis é a festa mais tradicional na cidade, dentre as manifestações folclóricas da cultura popular. Seguem os mesmos ritos, datas e preceitos que deram origem à festa. Porém, cada uma se distingue por sair de modo peculiar nas ruas da cidade, diferenciando-se pelas vestimentas, utilização de instrumentos musicais não usuais, cantos e versos próprios e, até mesmo, a condução do giro feita pelo mestre de cada companhia.

Lista de Companhias de Reis cadastradas no Sistema Municipal de Cultura

1. Aparecida da Barcelona

2. Cardoso e Amigos

3. Cia dos Peões

4. Estrela Brilhante

5. Imaculada Mãe dos Anjos

6. Irmãos da Fé

7. Lenço Preto

8. Nossa Senhora Aparecida

9. Nossa Senhora da Guia

10. Nossa Senhora do Rosário

11. Nossa Senhora do Carmo

12. Rei dos Reis

13. Reis do Oriente

14. Sagrada Família

15. Sagrado Coração de Jesus

16. Santa Cruz

17. Santo Expedito

18. São Benedito

19. São João Batista

20. São Joaquim

21. São Jorge

22. São José

23. São Lázaro

24. São Marcos

Fonte: Fundação Cultural de Varginha / Fotos: Tiago Bode/2015