Comércio e Shopping serão fechados a partir deste sábado; quem chegar na Rodoviária terá que aferir pressão

Passageiros com alterações e sintomas que desembarcarem na Rodoviária serão encaminhados para atendimento e providências necessárias

Redação CSul – Iago Almeida / Guilherme Campos/CSul

Em decreto que será publicado nesta sexta-feira (20), o prefeito em exercício de Varginha, Vérdi Melo, anunciará a suspensão por 15 dias das atividades dos estabelecimentos comerciais, de rua e do Via Café Garden Shopping. A medida passa a valer neste sábado (21) e segue por 15 dias. A decisão foi tomada após reunião com representantes do shopping e da associação comercial.

Vérdi Melo declarou que “entende que os comerciantes precisam do `ganha pão`, assim como os autônomos e outras tantas categorias, porém não tem como não decidir pela suspensão do funcionamento do comércio porque a situação do coronavírus é alarmante; a decisão é em caráter irrevogável”. Vérdi, nesse momento inédito na sociedade, ainda ressaltou que “quero agradecer os representantes do Shopping, da Associação Comercial e outros comerciantes que se engajaram nessa iniciativa que visa incentivar ainda mais o isolamento social”.

Vérdi reforçou que “novas medidas poderão ser tomadas a qualquer momento e a população pode acompanhar as notícias pelo facebook da Prefeitura de Varginha”, disse.

Confira o pronunciamento de Vérdi Melo:

Farmácias e supermercados não serão incluídos nesta regra. A Câmara Municipal de Varginha, por meio de todos os vereadores, havia encaminhado pela manhã, dois ofícios à prefeitura, para que medidas fossem tomadas em caráter de urgência:

• A imediata suspensão das atividades do estabelecimento “Via Café Garden Shopping”

• E prorrogação do vencimento do IPTU em 90 dias

Estão excluídos do decreto os serviços essenciais como farmácias, supermercados e padarias. Os hotéis continuarão funcionando. Bares e restaurantes deverão ser fechados, mas o serviço de entrega (delivery) destes está autorizado. Quem abrir o estabelecimento a partir deste sábado, indo contra o decreto, terá o alvará de funcionamento suspenso e receberá multa.

Confira nota do Via Café Garden Shopping, publicado nas redes sociais:

“Em função dos acontecimentos recentes decorrentes do avanço do COVID-19 e zelando pelo bem-estar de todos, o Via Café Garden Shopping informa a suspensão temporariamente de suas atividades a partir de amanhã, 21 de março de 2020.

Com relação as operações essenciais e de interesse geral, estamos apurando quais serão os lojistas desses seguimentos que seguirão em funcionamento, para podermos informar aos consumidores.

O Via Café Garden Shopping acompanha com o devido cuidado e atenção todos os desdobramentos do cenário causado pelo novo vírus e manterá seus canais de comunicação atualizados constantemente, pois acreditamos que juntos podemos superar este momento”.

Campanha com vídeos

A Prefeitura de Varginha lançou nesta quinta-feira (19), uma campanha com vídeos de pessoas que transmitem mensagens para toda a população com alerta sobre o coronavírus. A Assessoria de Comunicação da Prefeitura – Asscom – explica que o objetivo é chamar ainda mais a atenção da população quanto às responsabilidades que todos tem nesse momento de “guerra” contra o coronavírus.

“Essa é mais uma ação da Prefeitura de Varginha no enfrentamento ao coronavírus, lembrando que a cidade conta com uma comissão de profissionais capacitados para acompanhar todos os casos; os profissionais de saúde já estão capacitados para os atendimentos. O município publicou um decreto que norteia as principais medidas para evitar o coronavírus; matérias jornalísticas informativas são expedidas informando sobre todas as novidades; e uma ampla campanha de orientação está sendo elaborada para também reforçar todas as informações necessárias nesse enfrentamento. E tivemos a ideia de convidar algumas pessoas da cidade para falarem sobre o coronavírus”, explica a chefe da Divisão de Comunicação Carla Beraldo.

Os vídeos são gravados no próprio celular e enviados à Asscom sendo postados no facebook da Prefeitura e pelo whatsapp. Prontamente atenderam ao pedido da Asscom, os apresentadores de programas de televisão Fabiano Thibé (Rede Mais) e Ademir Ramos (TV Alterosa), o jornalista Marcus Madeira (Rádio Melodia), o locutor da Rádio Melodia Anderson Vitor Barros (Neneco) e o secretário municipal de Governo, Honorinho Ottoni. Outras pessoas estão providenciando as gravações. Todos os vídeos poderão ser vistos no Facebook da Prefeitura de Varginha.

Terminal Rodoviário

A Secretaria de Turismo e Comércio de Varginha e Secretaria de Saúde iniciam nesta sexta-feira (20) ações preventivas no Terminal Rodoviário.

No setor de desembarque, a equipe estará aferindo a temperatura dos passageiros que chegam a Varginha. Passageiros com alterações e sintomas serão encaminhados para atendimento e providências necessárias.

Será realizado também um cadastro considerando riscos eminentes.

De acordo com o Secretário de Turismo Barry Charles Sobrinho, a iniciativa é de grande importância para a prevenção do Covid-19, considerando que um dos primeiros sintomas é a febre.O secretário alerta ainda às pessoas para que não viagem em excursões, pois o risco de contaminação é grande.

Sebrae

O Sebrae Minas comunicou que, a partir desta sexta-feira (20), suspenderá os trabalhos realizados em sua sede, em Belo Horizonte, e em suas 59 agências de atendimento em todo o estado.

Os mais de 800 colaboradores do Sebrae Minas trabalharão remotamente. Apenas um quadro mínimo está sendo mantido nas dependências da instituição para garantir o atendimento a distância dos pequenos negócios, segmento que sofre os impactos diretos da crise provocada pelos avanços da Covid-19.

A suspensão do trabalho presencial é por tempo indeterminado. Em função do cenário nacional de controle da pandemia, o Sebrae Minas já havia cancelado todos os eventos e atividades de capacitação agendados até o dia 23 de abril.

Os serviços de atendimento a distância serão intensificados. No site sebrae.com.br/minasgerais, os empreendedores podem acessar materiais de orientação gerencial e dicas para se adaptar ao momento de enfrentamento ao coronavírus. Neste ambiente também são disponibilizados atendimentos por chat e e-mail. Outras alternativas para acesso aos serviços do Sebrae são a Central de Atendimento, pelo 0800 570 0800, ou o Whatsapp: (31) 9 9822-8208.