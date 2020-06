Comércio e Shopping de Varginha terão novos horários a partir do dia 14

Pin Compartilhar 0 Compart.

Decisão foi tomada em reunião na manhã desta sexta-feira (5); decreto será publicado na próxima sexta-feira, segundo a Prefeitura Municipal

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: CSul

Uma reunião na manhã desta sexta-feira (5), entre o Comitê de Combate à Crise, coordenado pelo prefeito Vérdi Lúcio Melo, o presidente da Associação Comercial de Varginha e representantes dos setores de Saúde e Comércio da cidade, definiu novo horário para abertura de lojas no Centro, dias de semana, e também do Shopping, aos domingos. O novo horário entra em vigor a partir do próximo dia 14 de junho, domingo.

Após ouvir representantes do setores de saúde e comercial, o comitê deliberou por estabelecer uma programação para dar continuidade à reabertura gradual e controlada da economia.

O comércio de rua passará a ter novo horário a partir de 15 de junho, segunda-feira, abrindo de 10h às 19h, com uma hora para o almoço.

A decisão só passará a valer a partir da publicação do decreto municipal que será elaborado pela procuradoria do município. “Foram deliberadas várias situações de economia e saúde durante a reunião, e o decreto está para ser publicado apenas na próxima sexta-feira”, informou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal.

“Foi mais uma decisão prudente e sensata do comitê, pois evitará aglomerações”, afirmou Anderson.

Ficou programado ainda que a partir de 14 de junho o Via Café Garden Shopping voltará a abrir aos domingos, no horário de 12h às 20h.

“Acredito que essa retomada gradual do comércio é importante para minimizar os nefastos efeitos econômicos já causados. Uma crise como essa afeta todos os setores num efeito dominó. Sabemos entretanto que deve ser uma retomada consciente e segura com o uso intenso dos epi’s. Todos nós devemos estar comprometidos com a luta contra o coronavírus e para isso o uso de máscaras é fundamental”, completou Anderson.

O comércio está funcionando gradualmente desde 20 de abril, quando um decreto liberou a abertura de lojas entre 10h e 16h, bem como o Shopping, de segunda a sábado, entre 12h e 20h.

Os casos de Coronavírus vem aumentando na cidade, que teve surto confirmado pelo secretário de saúde do Estado, e com isso, as ações podem tomar outro rumo, dependendo do que acontecer até a próxima semana, segundo informou a Prefeitura, mas por enquanto, o que ficou definido na reunião está em cogitação.

A cidade conta hoje com 84 casos confirmados e quatro mortes. Outras 61 pessoas estão curadas e 42 aguardam resultado de exames.