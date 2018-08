Comércio de Varginha tem horário especial para Dia dos Pais

Neste sábado (11), data que antecede o Dia dos Pais, o Centro de Varginha preparou horário especial de funcionamento.As lojas abrem às 8h e só fecharão às 18h.

Das 9h30 às 14h, haverá uma festa no Calçadão da Wenceslau Bráz, com jogo de dardos com prêmios de R$ 30 a R$ 200, caricaturas com Endersenhos, barracas de comida em prol do Levanta-te e Anda, música ao vivo e painel para fotografia.

Shopping

Até o próximo domingo, o Via Café Garden Shopping vai oferecer aos seus convidados um espaço de diversão e interatividade entre pais e filhos.

Trata-se do Espaço dos Pais, uma área decorada especialmente para o público masculino, onde os pais poderão se divertir em partidas de sinuca e pebolim ou ainda descansar, entre uma visita e outra às lojas que oferecem promoção de Dia dos Pais.

Os convidados também podem aproveitar o espaço, que tem wifi, para navegar na Internet ou carregar os celulares, nas tomadas disponíveis.

Fonte: Márcio Borges/Varginha Online