Comediantes da região se apresentam no Shopping

Desde o mês de fevereiro, o Via Café Garden Shopping oferece gratuitamente ao seu público, shows de Stand-Up Comedy. No palco montado bem ao centro da Praça de Alimentação, os comediantes realizam o seu espetáculo de humor, que rendem alguns minutos de descontração e boas risadas. No centro de convivências, todos os artistas a se apresentarem são do Sul de Minas. Na noite desta terça-feira (3), às 19h, quem se apresenta é Fábio Miranda.

De acordo com a coordenadora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira, a iniciativa tem agradado os frequentadores do mall e, devido a isso, foi estendida por mais um mês. “Nossa intenção era oferecer os shows apenas no mês de fevereiro, mas como tivemos êxito, optamos por prolongar a ação. E já que todos os comediantes são do Sul de Minas, ficamos ainda mais satisfeitos em valorizar os artistas regionais, ao abrir espaço para que se apresentem”, diz.

Os artistas que têm se apresentado no shopping foram selecionados por meio projeto Mostre seu talento no Garden, que consiste em abrir espaço para que profissionais de diversos segmentos culturais e artísticos da região, possam mostrar o seu talento no mall.

Agenda de Março:

03/03 – Fábio Miranda: Histórias do Brasil

10/03 – Luciano e Paulino: Rádio Pirata

17/03 – Júlio César: Sorrir é o remédio para vida

24/03 – Felipe Trombini: Se contar ninguém acredita

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Via Café