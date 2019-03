“Comediante, Casado e Pai” – Dihh Lopes se apresenta no Teatro Mestrinho nesta sexta; CSul sorteia um par de cortesias

Dihh Lopes é comediante, humorista e roteirista. Começou na comedia stand-up em 2009, e sempre se destacou com as suas observações sobre o cotidiano. Ele geralmente é encontrado fazendo piadas boas e outras nem tanto nas maiores casas de comédia do Brasil, como o “Comedians Comedy Club”, “Pikadero Fun House” e o “Curitiba Comedy Club”. Dihh Lopes integra o grupo de stand-up comedy, “4 Amigos”, fenômeno de público por onde passa.

Como roteirista ele escreve semanalmente o “Manual de introdução” e o “Plantão do Vilela” para o canal do Youtube do comediante Rogério Vilela (Mundo Canibal). Além de também ter roteirizado a campanha publicitaria “O Casamento Lojas Marabraz”, protagonizado por Fabio Porchat. Atualmente, Dihh Lopes também roda o Brasil com o seu novo show solo de standup comedy, “Comediante, Casado e Pai”.

“Comediante, Casado e Pai” é o terceiro show solo de Dihh Lopes. Com 29 anos de idade e dois especiais de comédia lançados, “Sem Maldade” e “Antissocial”, Dihh, que é um dos grandes nomes do stand-up comedy nacional vai relatar o que aconteceu em sua vida depois de se casar e tornar-se pai de uma menina, ou seja, vai contar como sua vida acabou! Além de fazer piadas sobre o fim de sua vida, digo, casamento e paternidade, Dihh também faz piadas sobre o seu momento profissional vivido por conta do sucesso do show “4 AMIGOS”!

Sorteio

O CSul está sorteando um par de cortesias, para participar, envie seu NOME, RG, BAIRRO E TELEFONE para o número (35) 99862-9255 (Iago Almeida – redator CSul), e aguarde resposta de confirmação. O sorteio será na sexta-feira (22) às 11h.

Serviço

Stand-up Comedy: Comediante, Casado e Pai

Atração: Dihh Lopes

Local: Teatro Mestrinho – Praça Champagnat, 68 – Centro

Horário: 21h (abertura da casa às 20:30)

Cidade: Varginha, MG

Classificação: 16 anos

Censura: livre Realização: Parranda Produções

Informações: (35) 9.8886-3644 / (32) 9.9820-8989 wpp / www.facebook.com/parrandaproducoes

Vendas: Online em www.ipass.com.br

Físico em iPass Store (Subway – Av. Rui Barbosa, 206 – Centro) e Açaí Club (Av. Rio Branco, 980 – Centro)

Valores

Meia-entrada: R$ 30,00 (estudantes, idosos, deficientes físicos e acompanhante)

Inteira solidária: R$ 40,00 (doação de 1 kg de alimento não perecível)

Inteira: R$ 60,00 (público geral)

Vídeo