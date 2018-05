Começa horário especial do comércio para Dia das Mães

Nesta quarta-feira (9), começou o horário especial do comércio de Varginha para o Dia das Mães. De quarta a sábado, as lojas ficarão abertas até às 20 horas e no sábado, até às 18 horas.

Estacionamento gratuito

Ainda no sábado (12), será realizada ação inédita no comércio da cidade. Oito estacionamentos no centro disponibilizarão até duas horas de parada gratuita. Para participar basta comprar nas lojas associadas e identificadas com o cartaz de Dia das Mães.

Nas compras acima de R$50,00 o consumidor terá direito a uma hora de estacionamento e nas compras acima de R$100,00 terá direito a duas horas.

Shopping

Para que todas as mães do Sul de Minas possam ter um dia especial ao lado dos familiares, o Via Café Garden Shopping oferecerá gratuitamente às convidadas, cabine fotográfica e música ao vivo, na Praça de Alimentação.

Durante todo o horário de funcionamento do shopping, no corredor que dá acesso à Renner, uma cabine fotográfica estará montada para divertir as mães. Dentro da cabine, a ideia é captar imagens divertidas das mamães e seus familiares. No local, há vários adereços para a escolha das convidadas, como perucas, chapéus e óculos. Após ser fotografada, a mãe leva a foto personalizada de presente.

Ainda no domingo, as mães também serão homenageadas, na Praça de Alimentação, com apresentação de música ao vivo. Ao som de música clássica regida por instrumentos de cordas, as famílias poderão se emocionar, durante o horário do almoço. A ação acontecerá entre as 12 e 15 horas.

Fontes: Varginha Online e ACIV / Foto: Márcio Borges