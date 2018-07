Começa a temporada de caldos Água Doce

Já virou tradição: o clima começa a esfriar e os pedidos dos deliciosos Caldos da Água Doce – Sabores do Brasil disparam nas cozinhas. Por isso, nesta época do ano, os cerca de 80 restaurantes com a bandeira Água Doce espalhados pelo Brasil se preparam para uma verdadeira “Temporada de Caldos”.

Servidos em porções individuais, eles chegam à mesa quentinhos, sempre com acompanhamentos que variam conforme o sabor escolhido. E são várias as opções: Caldo Verde, de Mandioquinha, Feijão à Mineira, Mandioca com Carne de Sol ou Palmito.

Conheça as delícias que aquecerão este friozinho na Água Doce de Varginha: