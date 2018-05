Começa a Campanha do Agasalho da Água Doce de Varginha

Solidariedade é um valor que inspira algumas ações da Água Doce de Varginha. E, mais uma vez, fez nascer a Campanha do Agasalho – que já está em sua segunda edição e vai até o dia 31 de maio.

No ano passado, a Campanha foi um sucesso e arrecadou mais de 700 peças – entre agasalhos e cobertores – para os mais necessidades. A expectativa para este ano é ainda melhor.

“Acreditamos muito na força solidária do povo de Varginha, sempre tão receptivo a apelos sociais como este”, diz o chef e proprietário da casa, André Yuki.

Para demonstrar sua gratidão aos que colaborarem com a Campanha do Agasalho, a Água Doce de Varginha concederá 50% de desconto no prato mais pedido de toda a rede – que conta com mais de 80 casas em diversas localidades do Brasil: o Escondidinho. “Ser solidário também pode ser muito gostoso”, brinca Yuki.