Combate ao tráfico de drogas em Varginha

Quatro homens foram presos e um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar nesse final de semana em Varginha, após ações de combate ao tráfico de drogas.

No sábado, dia 15, a PM recebeu uma denúncia anônima informando que um rapaz de 19 anos estaria com drogas em sua residência, na Rua Antônio Presidente Rotundo, no Bairro Boa Vista, e dirigiu-se ao endereço, onde localizou quatro tabletes de maconha e R$ 1927,00 em dinheiro. Os objetos foram apreendidos e o jovem foi preso em flagrante.

Durante a noite de domingo, 16, outras apreensões foram feitas, nos bairros Centenário, Centro e Corcetti, através de patrulhamentos preventivos. A PM apreendeu o total de quatro pedras brutas de crack, 22 pedras menores da mesma substância, dois tabletes de maconha e R$ 79,00 em dinheiro. Dois homens, de 22 e 30 anos, foram presos, e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de plantão onde permaneceram à disposição da Justiça. Fonte: Polícia Militar de Varginha