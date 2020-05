Em período de quarentena, pessoas têm redescoberto cozinha como ambiente de refúgio; CSul entrevista varginhenses

Pin Compartilhar 0 Compart.

A quarentena tem levado muitos internautas a descobrir novos talentos. Diariamente são compartilhadas receitas, fotos das delícias preparadas e até mesmo os pratos que não deram tão certo. Muitos encontraram na cozinha o refúgio para escapar do estresse e provar novos sabores.

Em Varginha não é diferente. Alguns vem lucrando com as aventuras na cozinha, enquanto outros se apegam ao avental para espantar a ansiedade e demais sentimentos acarretados com a quarentena. Como é o caso da estudante de psicologia, Mayra Aparecida, moradora do Parque Ileana; para ela cozinhar é uma maneira de escapar do estresse.

Para a estudante ousar com novas receitas além de ser positivo emocionalmente também ajuda aqueles que estão ao seu redor. “Cozinhar é algo que me faz bem, é como uma válvula de escape para o estresse. É também uma maneira de cuidar das pessoas a minha volta e aprender, cada nova receita traz novas desafios, dessa forma posso expandir e conhecer habilidades”, disse em entrevista ao CSul.

Apaixonada por doces, Mayra revelou que quando está na cozinha gosta de se dedicar a pratos salgados. “As massas são com certeza meus pratos favoritos. Mesmo assim, recentemente me arrisquei e decidi tentar uma receita de bombom aberto, é simples e o resultado foi surpreendente, uma delícia!”, contou.

Não só de sucesso na cozinha vivem as cozinheiras; a estudante revelou que na tentativa de preparar as deliciosas “Carolinas” (conhecidas como bombinhas em alguns locais), a receita não deu certo, mas não a desanimou.

Quem costuma se arriscar na cozinha, geralmente pensa em levar o hobby a outro nível, Mayra disse que não descarta a possibilidade. “Sou até incentivada a isso; no momento é um hobby, mas quem sabe no futuro? Além disso, acredito no poder de trabalhar com aquilo que nos faz feliz e com certeza o amor é o melhor tempero”, enfatizou.

Afastada do trabalho devido a Covid-19, e por considerada do grupo de risco, Ingrid Comunian Mendes Marciano, moradora no Bairro Rio Verde está grávida e tem aprendido a fazer receitas deliciosas, onde tira suas principais inspirações de páginas do Facebook como “Sal do Flor” e “Deliciosas Receitas”, entre outras páginas, como citou ao CSul.

Com o período todo em casa ela diz que fazer as receitas é muito inspirador. “Geralmente faço sozinha e para passar o tempo, ocupar a cabeça. Outro motivo é que toda minha família está em casa”, contou.

Todos os pratos doces e salgados são deliciosos, mas acaba que sempre tem um que ganha a mais o nosso coração. Ingrid revela que “geralmente faço os dois sabores, mas o que ganha o meu coração são os salgados”, enfatizou.

Nem só de delicias e acertos a cozinha é dominada, infelizmente tem muita receita que acaba dando errado e indo por água abaixo. “Já fiz algumas que deu muito errado, um exemplo foi um Bolo de Chocolate que já sai com a cobertura direto do forno, infelizmente ficou muito duro a cobertura”, lamentou ela que não deixa o desânimo tomar conta de suas habilidades.

Se antes, a maioria das pessoas fazia as suas refeições fora de casa pela praticidade e pela falta de tempo no cotidiano para cozinhar, agora, por medidas de proteção à saúde da família e com todos de volta ao lar, é hora de juntos, literalmente, colocarem a mão na massa.

Canais com receitas

Quem não tinha o hábito de cozinhar está precisando aprender até o básico. Muitos canais no Youtube, redes sociais e sites ajudam as novas donas de casa e os maridos que tentam se arriscar em meio as panelas, descobrindo suas habilidades escondidas. Confira alguns sites que ajudam os que querem se aventurar em meio às novas tendências:

Panelinha: Site de Rita tem várias receitas e uma seção especial para quarentena

Ana Maria Braga: Com o “Mais Você” fora do ar, a apresentadora tem compartilhado receitas em seu perfil

Bela Gil: Apresentadora publica vídeos com receitas que tem feito em casa com os filhos.

Massimo Bottura: No projeto “Kitchen Quarantine” (Cozinha em quarentena, em tradução livre), o chef italiano, líder do famoso restaurante Osteria Francescana, faz transmissões ao vivo para ensinar receitas aos seguidores com a família

Paolla Carosella: Chef tem vários vídeos com receitas no Instagram

Torrada Torrada: Site fez um compilado de receitas para lanches da tarde, já que muitas pessoas estão trabalhando de casa

Cozinhando para 2 ou 1: Jornalista Luciana Carpinelli já mostrava receitas para intolerantes à lactose, mas agora tem falado também sobre alimentação na quarentena

Viver sem Trigo: Paula Maria Martins ensina receitas saudáveis sem trigo

Dicas práticas