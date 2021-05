Com objetivo de apresentar ações relacionadas na área da saúde, Vérdi Melo visita secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Além de Vérdi e do secretário Fábio Baccheretti, também esteve na reunião, o deputado federal Diego Andrade. No encontro, foram pautados assuntos voltados à saúde em Varginha.

O Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo esteve, nesta segunda-feira (4), em reunião com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, na cidade administrativa, em Belo Horizonte. Além de Vérdi e Fábio, o deputado federal Diego Andrade, também esteve na reunião.

No encontro, Vérdi apresentou ao secretário um resumo das principais atividades realizadas na área da saúde em Varginha. O prefeito destacou, ainda, as ações que estão sendo tomadas no município no combate à covid-19. Dentre elas, Vérdi enfatizou a instalação e ampliação de leitos no Hospital de Campanha, a ampliação de leitos de CTI na Unidade de Pronto Atendimento e, também, o apoio financeiro ao Hospital Regional.

O chefe do Executivo ressaltou que, mesmo em tempos de pandemia, a administração municipal segue com investimentos buscando melhorias na área da saúde e atendimento à população. Por fim, Melo contextualizou ao secretário, a importância do Hospital Bom Pastor, com atendimento 100% voltado ao Sistema Único de Saúde – SUS, além do Centro de Oncologia.

Baccheretti agradeceu pela reunião e enfatizou que o Estado estará à disposição para apoiar o município nas ações que forem necessárias, em especial, ao Hospital Bom Pastor.