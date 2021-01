Com base no 1º LIRAa de 2021, Prefeitura de Varginha abre agenda de Mutirões da Dengue

Primeiro Mutirão de 2021 será realizado no Sion, e dividido em duas etapas.

A Prefeitura de Varginha vai começar a realizar os Mutirões da Dengue de 2021 nessa semana. A Secretaria Municipal de Saúde aguardava a divulgação do resultado do primeiro Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti – LIRAa que foi feito em imóveis da cidade nos dias 11, 12 e 13 deste mês. O LIRAa é um levantamento que consiste em visitar 20% dos quarteirões sorteados pelo Programa do Ministério da Saúde, sendo realizado em todo o território nacional em cidades com índice de infestação com mais de 2 mil imóveis.

Nos imóveis visitados pelo agente de combate às endemias, além do tratamento e eliminação dos focos, são recolhidos exemplares das larvas encontradas, que junto a formulário contendo endereço, tipo de depósito e quantidade de larvas são enviados para laboratório onde é feita a contagem e a idenficação das mesmas.

Todos os dados são lançados no sistema que classifica o município como baixo risco, médio risco ou alto risco de infestação. Neste primeiro LIRAa do ano, Varginha foi classificada como médio risco porque no total foram encontrados 149 focos do Aedes Aegypti. Os bairros com maior infestação são Sion, Cruzeiro do Sul, Carvalhos, Centenário e Mont Serrat. Os recipientes mais comuns que foram flagrados com focos são caixa de coleta de água da chuva, pratos de plantas, pneus e latas.

O Secretário Municipal de Saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho, pede à população para dedicar 15 minutos por semana para eliminar todos os recipientes que possam virar ambiente propício para a proliferação dos focos do mosquito transmissor da dengue. “O mosquito tem o ciclo biológico cujos ovos podem eclodir de 7 em 7 dias e vale destacar que 80% dos casos de dengue acontecem por contaminação dentro de casa”, alerta o secretário. Ele ainda lembra que “prevenir sempre é o melhor caminho para evitar doenças”.

Para ajudar a população a evitar a dengue na cidade, a Prefeitura desenvolve diversas ações como o Mutirão de Limpeza e a colocação de tampas e caixas d´água de imóveis abandonados ou pessoas carentes.

Baseada no LIRAa, a Prefeitura decidiu que o primeiro Mutirão de 2021 será no bairro Sion, nesta quarta-feira, dia 20, das 7h30 às 13h. Os moradores já devem começar a faxina e separar tudo que é inservível como móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, objetos que possam acumular água. Tudo deve ser colocado na calçada, na quarta-feira, bem cedo, antes das 7h30, porque os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez. Atenção, pois não serão recolhidos galhos de árvores e entulhos de construção.

A população também pode colaborar no combate à dengue fazendo denúncias ao Setor de Vigilância Ambiental pelo telefone 3690-2230 ou pelo e-mail denguedenuncias@varginha.mg.gov.br ou à Guarda Civil Municipal pelo 153.



A Prefeitura já começou, nessa segunda-feira (18), panfletagem para orientar os moradores do Sion. José Donizete de Souza, encarregado do Setor de Vigilância Ambiental, explica que devido à extensão do bairro, o mutirão será dividido em duas partes: nessa semana e na quarta-feira e na próxima quarta-feira (27).

Confira as ruas onde o Mutirão será realizado nessa semana:

Av. José Elias de Oliveira

Rua Domingos Brito Braga

Rua Quinca Procópio Esq. da Rua Domingos Brito Braga até Esq. da Rua 3

Rua 31

Rua 1

Rua 2

Rua 3

Rua Nicolino Moraes, Esq. Domingos Brito Braga até Esq. Av Ruth de Carvalho

Rua Antônio Plácido de Barros, Esq. Domingos Brito Braga até Esq. Av Ruth de Carvalho

Rua Estevam Bíscaro, Esq. Domingos Brito Braga até Esq. Rua Augusto Foresti

Rua Humberto Conde, Esq. Domingos Brito Braga até Esq. Rua Maximiano Pereira Simões

Rua Sebastião Otaviano da Silva, Esq. Domingos Brito Braga até Esq. Rua Maximiano Pereira Simões

Rua Dr. Adelson Barros, Esq Rua Domingos Brito Braga até Esq. Av Ruth Carvalho

Rua Celso Paiva

Rua Maria Roquim Vidal

Rua Francisco da Silva Paiva

Rua José Vicente Ferreira

Rua José Augusto Gomes

Rua Maximiano Pereira Simões

Rua Lucas Prazeres Reis

Rua Rafaela Cunha Martins

Rua José Trolezi

Rua Aurélio Pinto

Rua Osmar José Batista

Rua Idame Mafra Trolezi

Rua José Sebastião Boareto

Rua José Guedes

Rua Augusto Foresti

Rua José Millen Salles

Rua Ten. Liberalino Ramos

Av Ruth de Carvalho, Esq. Rua José Elias de Oliveira até Esq. Av Celina Ferreira Ottoni

Av Dr. José Justiniano dos Reis, Esq. Rua Domingos Brito Braga até Esq. Av Celina Ferreira Ottoni

Av Celina Ferreira Ottoni, Esq. Av. José Justiniano até Esq. Av. Ruth de Carvalho

Praça Santo Agostinho

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha